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Aile Destek Programı ödemesi bitti mi? İşte ödeme tarihleri...

İhtiyaç sahibi ailelere 'Aile Destek Programı' kapsamında 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen yardım ödemeleri gerçekleşti. 12 aylık bir program olan destek, 2022 yılının haziran ayından itibarıyla başlamış olup 2023 mayıs ayında sona erdi. Destekten yararlanan kişiler, Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman biteceğini ve tarihin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. İşte, Aile Destek Programına dair son gelimeler...

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  • Aile Destek Programı uzatıldı mı? 2023 Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, hangi ay sona erecek ve temmuz ayında yatacak mı?

    Aile Destek Programı ödeme tarihleri ile ilgili detaylar binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Her ayın 15'inden sonra düzenli olarak hesaplara yatırılan Aile Destek Programı ödemeleri haziran ayında tamamlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Ödemeden yararlanan aileler, "Aile Destek Programı ödemesi uzatıldı mı, temmuz ayında yatacak mı?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, detaylar...
  • Aile Destek Programı uzatıldı mı? 2023 Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, hangi ay sona erecek ve temmuz ayında yatacak mı?

    AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTTİ?

    Bakanlıkta yer alan açıklama şöyle:

    "850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir."
  • Aile Destek Programı uzatıldı mı? 2023 Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, hangi ay sona erecek ve temmuz ayında yatacak mı?

    AİLE DESTEK ÖDEMELERİ TEMMUZ AYINDA YATACAK MI?

    Aile Destek Ödemeleri haziran ayı itibarıyla son buldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destekler kapsamında sağlanan aile destek yardımı 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden temmuz ayı gerçekleştirilerek sona erecek.
  • Aile Destek Programı uzatıldı mı? 2023 Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, hangi ay sona erecek ve temmuz ayında yatacak mı?

    AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ UZATILACAK MI? 

    Aile Destek Paketi ödemelerinin uzatılacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Aile Destek Programı ödemeler bu ay son kez yapılacak.
  • Aile Destek Programı uzatıldı mı? 2023 Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, hangi ay sona erecek ve temmuz ayında yatacak mı?

    AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ NE KADAR?

    Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

    450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

    450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

    911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

    1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
  • Aile Destek Programı uzatıldı mı? 2023 Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, hangi ay sona erecek ve temmuz ayında yatacak mı?

    Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen 'Çocuk Destek Bileşeni' ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir.

     
  • Aile Destek Programı uzatıldı mı? 2023 Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, hangi ay sona erecek ve temmuz ayında yatacak mı?

    Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;

    1-2 çocuklu hanelere- 350 TL

    3 çocuklu hanelere- 450 TL

    4 çocuklu hanelere- 550 TL

    5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

    350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.
  • Aile Destek Programı uzatıldı mı? 2023 Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, hangi ay sona erecek ve temmuz ayında yatacak mı?

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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