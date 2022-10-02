Aile Destek Programı zammı ne zaman yatacak 2022?

4 MİLYON BAŞVURU YAPILDI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada, Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını, bu kapsamda 1,6 milyon haneye hak sahipliği verildiğini belirtti.

Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması şartıyla SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ile bunların dul ve yetimleri faydalanabilecek. Yine, genel şartları taşımaları ve hanedeki kişi başı düşen gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması koşuluyla özel sektör çalışanları, esnaf, sanatkar ve diğer çalışanlar da desteğimizden yararlanabilecek."