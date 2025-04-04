Aile Destek Programında son durum nedir, ödemeler devam edecek mi, bitti mi?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, her ay düzenli olarak hesaplara yatan Aile Destek Ödemeleri 2024 Aralık ayı itibarıyla sona erdi. Şimdi destekten yararlanan milyonlarca aile, programdaki son durumu, yeni dönemde başvuru alınıp alınmayacağını merak ediyor. Peki, Aile Destek Ödemelerinde son durum nedir? İşte, detaylar...
Aile Destek Ödemelerine dair araştırmalar sürüyor. 2024 yılının Aralık ayında tamamlanan program sonrası, destekten yararlanan binlerce vatandaş program hakkında son durumu merak ediyor. Peki, Aile Destek Ödemelerinde son durum nedir, program tekrar başlayacak mı? İşte, Aile Destek Ödemelerinde son durum...
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ?
Türkiye genelinde binlerce ihtiyaç sahibi aileye ekonomik destek sağlamak amacıyla 2022 yılında başlatılan Aile Destek Programı, Aralık 2024 itibarıyla sona erdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan ödemeler, 850 TL ile 1250 TL arasında değişen miktarlarda vatandaşların hesaplarına yatırılıyordu.
AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILACAK MI?
2025 yılına girilmesiyle birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Aile Destek Programı'nın süresinin dolduğu ve yeni bir uzatma kararı alınmadığı belirtildi.