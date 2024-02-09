Aile Destek Şubat ödemesi ne zaman yatacak? 2024 Aile Destek Paketi ne kadar oldu?
Şubat ayının gelişiyle birlikte Aile Destek ödemelerinin yatacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Aile Destek Paketi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelerinin gelir oranına göre, 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen miktarlarda yapılan ödemelerdir. Bu kapsamda emekli ve memur maaş zamlarının ardından Aile Destek Programı ödemelerine zam gelip gelmeyeceği, şubat ödemelerinin ne zaman yatacağı hak sahipleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte 2024 Şubat Aile Destek ödemesi zamlı mı yatacak sorusunun yanıtı...
Aile Destek Paketi her ay hak sahiplerine ödenmeye devam ediyor. Bu kapsamda şubat ayı Aile Destek ödemelerinin yatacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Aile Destek Programı'nın yatacağı tarih kadar ödemelere zam gelip gelmediği de merak konusu oldu. Peki, "2024 Şubat Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi ne kadar oldu, zamlı mı yatacak?" İşte Aile Destek Şubat ödemelerine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen Aile Destek Programı ödemesinin ne zaman yapılacağı özellikle dar gelirle aileler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Geçtiğimiz ay ödemeler ay ortasında hak sahibi ailelere yatırılmıştı. Bu nedenle aile destek ödemelerinin bu ay 15 Şubat'tan itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şubat ayında ihtiyaç sahibi ailelere toplam 4 milyar TL yatırılacağını belirtmişti. Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programların etkinliğini artırıyoruz ve sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz" dedi.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİNE ZAM GELDİ Mİ?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı henüz Aile Destek Programı hakkında bir zam ve yatırılma tarihi açıklamadı ancak geçtiğimiz ay olduğu gibi Şubat'ta da ay ortasında ödemelerin yapılması bekleniyor. Resmi olarak açıklandığında zam ve yatırılma tarihine haberimizde yer vereceğiz.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
Ödeme tutarları, hanelerdeki kişi başına düşen aylık gelir tutarına göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi sitesinde tutar aralıkları hakkında şu açıklamayı yaptı:
450 TL ve altı - 1.250
450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100
911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950
1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850
Programın çocuk desteğini de kapsamaya başlamasıyla beraber hanelere yapılacak ek destek tutarları hanede bulunan çocuk sayısına göre belirlendi. İşte o miktarlar:
1-2 çocuklu hanelere - 350
3 çocuklu hanelere - 450
4 çocuklu hanelere - 550
5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuracak kişilerin öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Aynı zamanda 18 yaşını doldurmayan kişiler de programa başvuru sağlayamayacak. Mavi kart sahipleri, yurt dışında ikamet edenler, hane içinde memur bulunan ve asgari ücretin 3'te 1'inden fazla maaş alanlar da aile desteğinden yararlanamayacaklar arasında yer alıyor. Tüm şartları karşılayan adaylar e-devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.