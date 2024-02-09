Aile Destek Paketi her ay hak sahiplerine ödenmeye devam ediyor. Bu kapsamda şubat ayı Aile Destek ödemelerinin yatacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Aile Destek Programı'nın yatacağı tarih kadar ödemelere zam gelip gelmediği de merak konusu oldu. Peki, "2024 Şubat Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi ne kadar oldu, zamlı mı yatacak?" İşte Aile Destek Şubat ödemelerine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...