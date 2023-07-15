Aile Destek Programı ödemesi uzatıldı mı? Aile Destek Paketi Temmuz ödemesi yatacak mı?
Aile Destek Paketi Temmuz ödemelerine ilişkin araştırmalar sürüyor. Aile Destek Programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen miktarlarda yapılan ödemelerdir. Haziran ayı ödemelerinin hesaplara yatmasının ardından, Aile Destek ödemesi uzatılacak mı sorusunu gündeme getirdi. İşte 2023 Aile Destek Paketi Temmuz ayı ödeme tarihleri...
Aile Destek Programı Haziran ayı ödemelerinin yapılmasının ardından, gözler Temmuz ayı ödeme tarihlerine çevrildi. Aile Destek Programı 1 yıl boyunca kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre değişen miktarlarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan ödemelerdir. Peki, "Aile Destek Programı ödemesi ne kadar oldu, devam edecek mi? Aile Destek Paketi Temmuz ödemesi yatacak mı?" İşte Aile Destek ödemesinin sona ereceği tarih...
AİLE DESTEK PAKETİ TEMMUZ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile destek yardımı Temmuz ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ödemelerin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI MI?
Aile Destek Programı ödemeleri Temmuz ayı itibarıyla sona erecekti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destekler kapsamında sağlanan aile destek yardımı 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek sona erecekti. Konuya ilişkin kritik açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AİLE DESTEK PAKETİ AÇIKLAMASI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, " Türkiye Aile Destek Programı’nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullandı.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ NE KADAR?
Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.
Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.