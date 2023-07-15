Aile Destek Programı ödemesi uzatıldı mı? Aile Destek Paketi Temmuz ödemesi yatacak mı? Aile Destek Paketi Temmuz ödemelerine ilişkin araştırmalar sürüyor. Aile Destek Programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen miktarlarda yapılan ödemelerdir. Haziran ayı ödemelerinin hesaplara yatmasının ardından, Aile Destek ödemesi uzatılacak mı sorusunu gündeme getirdi. İşte 2023 Aile Destek Paketi Temmuz ayı ödeme tarihleri... Habertürk Giriş: 15.07.2023 - 00:44 Güncelleme: 15.07.2023 - 00:44 facebook

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Aile Destek Programı Haziran ayı ödemelerinin yapılmasının ardından, gözler Temmuz ayı ödeme tarihlerine çevrildi. Aile Destek Programı 1 yıl boyunca kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre değişen miktarlarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan ödemelerdir. Peki, "Aile Destek Programı ödemesi ne kadar oldu, devam edecek mi? Aile Destek Paketi Temmuz ödemesi yatacak mı?" İşte Aile Destek ödemesinin sona ereceği tarih...

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AİLE DESTEK PAKETİ TEMMUZ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? Aile destek yardımı Temmuz ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ödemelerin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.