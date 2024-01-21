Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aile destek yardımı ne kadar oldu, zam geldi mi? 2024 Aile Destek Paketi ödemesi ne zaman yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

Aile destek yardımı ne kadar oldu, zamlandı mı? 2024 Ocak Aile Destek Programı yattı mı? Aile Destek Programı kapsamında her ay ihtiyaç sahibi vatandaşlara belirli tutarlarda ödeme yapılıyor. 2024 yılı asgari ücret zammının yüzde 49 olarak açıklanmasıyla hak sahipleri sosyal yardım paralarına zam gelip gelmediğini merak ediyor. Bu kapsamda gözler "Aile destek yardımına zam geldi mi, ne kadar oldu ve ne zaman yatacak?" sorularına çevrildi. İşte, 2024 Aile Destek Programı ödemesine ilişkin detaylar... Habertürk Giriş: 21.01.2024 - 10:50 Güncelleme: 21.01.2024 - 10:50 facebook

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Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan "2024 yılında asgari ücret yüzde 49 artışla net 17 bin 2 Türk lirası olarak uygulanacaktır. ifadeleriyle yeni asgari ücreti açıkladı. Yapılan zam ile beraber pek çok kalemde de artış yaşandı. Bu bağlamda "Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi, ne kadar oldu?" araması sıklaştı. İşte, konuya dair ayrıntılar...

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AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİNE ZAM GELDİ Mİ? Bakanlık, ödeme tutarını geçtiğimiz yıl 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti. 2024 yılı Aile Destek Paketi ödemeleri için henüz bir açıklama gelmedi. Sosyal yardım parasına zam açıklaması geldiği takdirde haberlerimizde yer vereceğiz.