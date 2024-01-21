Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 7.996,70 %-0,24
        DOLAR 30,1961 %0,22
        EURO 32,9303 %0,27
        ALTIN 1.969,85 %0,51
        FAİZ 42,36 %0,88
        GÜMÜŞ GRAM 21,94 %-0,50
        BITCOIN 41.681,00 %-0,05
        GBP/TRY 38,3797 %0,01
        EUR/USD 1,0895 %0,24
        BRENT 78,56 %-0,68
        ÇEYREK ALTIN 3.220,70 %0,51
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aile destek yardımı ne kadar oldu, zam geldi mi? 2024 Aile Destek Paketi ödemesi ne zaman yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Aile destek yardımı ne kadar oldu, zamlandı mı? 2024 Ocak Aile Destek Programı yattı mı?

        Aile Destek Programı kapsamında her ay ihtiyaç sahibi vatandaşlara belirli tutarlarda ödeme yapılıyor. 2024 yılı asgari ücret zammının yüzde 49 olarak açıklanmasıyla hak sahipleri sosyal yardım paralarına zam gelip gelmediğini merak ediyor. Bu kapsamda gözler "Aile destek yardımına zam geldi mi, ne kadar oldu ve ne zaman yatacak?" sorularına çevrildi. İşte, 2024 Aile Destek Programı ödemesine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2024 - 10:50 Güncelleme: 21.01.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan "2024 yılında asgari ücret yüzde 49 artışla net 17 bin 2 Türk lirası olarak uygulanacaktır. ifadeleriyle yeni asgari ücreti açıkladı. Yapılan zam ile beraber pek çok kalemde de artış yaşandı. Bu bağlamda "Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi, ne kadar oldu?" araması sıklaştı. İşte, konuya dair ayrıntılar...

        2

        AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİNE ZAM GELDİ Mİ?

        Bakanlık, ödeme tutarını geçtiğimiz yıl 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti. 2024 yılı Aile Destek Paketi ödemeleri için henüz bir açıklama gelmedi. Sosyal yardım parasına zam açıklaması geldiği takdirde haberlerimizde yer vereceğiz.

        3

        GÜNCEL AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

        Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

        4

        450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

        450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

        911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

        1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

        5

        OCAK AYI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

        Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin yapılacağı tarih; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından duyurulacak.

        6

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

        AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

        Aile Destek Programına başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        7
        8
        9
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Afganistan'da yolcu uçağı düştü
        Afganistan'da yolcu uçağı düştü
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Binlerce Netanyahu karşıtından protesto
        Binlerce Netanyahu karşıtından protesto
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Avrupa'da yüz binler sokağa döküldü!
        Avrupa'da yüz binler sokağa döküldü!
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü
        Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü
        Şişli'de AVM'de şoke eden olay: Araç yürüyen merdivenlere daldı
        Şişli'de AVM'de şoke eden olay: Araç yürüyen merdivenlere daldı
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        Pendik faciası!
        Pendik faciası!
        Çocuklar neden bayılır?
        Çocuklar neden bayılır?
        İki aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı
        İki aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı
        ABD'de Paterson Büyük Şelalesi kısmen dondu
        ABD'de Paterson Büyük Şelalesi kısmen dondu
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro