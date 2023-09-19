Haberler Televizyon Aile dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? Aile 2. sezon hangi tarihte yayınlanacak?

Aile dizisi yeni sezon ne zaman? Aile 2. sezon hangi tarihte yayınlanacak? Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aile izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 30 Mayıs tarihinde yayınlanan 13. bölümüyle sezon finali yapan dizinin yeni sezon tarihi diziseverlerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile Aile dizi, 2. sezon çekimlerine Eylül ortasında başlandığı açıklandı. Peki, "Aile dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? Aile 2. sezon hangi tarihte yayınlanacak?" İşte Aile dizisi yeni sezon tarihi... Habertürk Giriş: 19.09.2023 - 18:49 Güncelleme: 19.09.2023 - 18:49 facebook

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Salı akşamlarının vazgeçilmezi, yayınlandığı bölümleri ile reyting rekorları kıran Aile dizisi, 2. sezon ile ekranlara geri dönüyor. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Aile dizisinin yeni sezon tarihi televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, "Aile dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? Aile 2. sezon hangi tarihte yayınlanacak?" İşte Aile dizisi 2. sezonun yayınlanacağı tarih...

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AİLE 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR? Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Show Tv'nin sevilen dizisi Aile'nin hayranlarını üzecek gelişme yaşandı. Uzun süredir ne zaman başlayacağı konusunda meraklı bekleyişlerini sürdüren dizi severler için üzücü haber yapımdan geldi. Normalde Ağustos ayı itibariyle setlere dönmesi beklenilen Show TV'nin sevilen dizisi Aile, yeni sezon için hazırlıklarına Eylül ayı itibariyle başlayacağı açıklandı. Ağustos sonu çekimlerine başlanıp, Eylül başında ekranlara gelmesi beklenen yeni bölümler için, çekimlerin Eylül ortasında başlayacağı açıklandı. Bu durumda, Aile dizisi 2. sezon Ekim ayında izleyiciyle buluşacak.