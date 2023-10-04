Aile dizisine bomba transfer! O isim kadroya dahil oldu!
SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Aile', dün akşam heyecan ve aksiyon dolu bir bölümle yeni sezona başladı. Yeni sezon hikâyesiyle ilgiyle izlenen diziye sevilen bir oyuncu da dahil oldu.
Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer'in kadrosunda olduğu Aile dizisi yeni sezonuyla ekran macerasına dün akşam yeniden başladı.
Dağılan ailesini bir araya toplamaya çalışan Aslan, hayatında temiz bir sayfa açmak için bir marinaya yatırım yaptı. Devin ise yaşanan olaylardan sonra Aslan’dan boşanmaya karar verdi.
Bir tarafta ailesini koruma mücadelesi veren bir tarafta ise Devin ile aşkını kurtarmaya çalışan Aslan’ın tüm bu yaşananlar karşısında ne yapacağı merakla beklenirken, kadroya yeni bir oyuncunun dahil olduğu öğrenildi.
Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancaktutan‘ın başrollerini paylaştığı “Ya Çok Seversen”de “Meryem” rolüne hayat veren Mine Kılıç “Aile” dizisine transfer oldu
İşte Aile dizisine dahil olan oyuncu Mine Kılıç...