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        Haberler Sağlık Aile hekimleri, ebe ve hemşireler 3 gün iş bırakıyor | Sağlık Haberleri

        Aile hekimleri, ebe ve hemşireler 3 gün iş bırakıyor

        Aile hekimleri, ebe ve hemşireler, 1 Kasım tarihinde yürürlüğe giren Aile Hekimleri Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğine karşı tepkilerini dile getirmek için 3 günlüğüne iş bırakıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 09:55 Güncelleme: 05.11.2024 - 09:56
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        Aile hekimleri, ebe ve hemşireler 3 gün iş bırakıyor
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        Aile hekimleri, ebe ve hemşireler 5-6-7 Kasım 2024 tarihlerinde yurt genelinde iş bırakıyor. 1 Kasım tarihinde yürürlüğe giren Aile Hekimleri Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin geri çekilmesini, yeni yönetmeliğin kendilerinin de görüşü alınarak hazırlanmasını isteyen aile hekimleri, ebe ve hemşireler iş bırakma eylemiyle seslerini ve taleplerini Sağlık Bakanlığı’na duyurmaya çalışıyor.

        Aile hekimleri, ebe ve hemşirelerinin üyesi bulunduğu Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, yönetmeliğin toplum sağlığına, koruyucu sağlığa ve insan sağlığına hiçbir katkısı olmadığını kaydetti.

        "HASTANEYE BAŞVURU SAYISI SINIRLANARAK TEDAVİ HÜRRİYETİ ENGELLENİYOR"

        Dr. Mengücük “Söz konusu yönetmelikte yer alan değerlendirme ve ücretlendirme kriterlerinin bilim ve tıpla bir ilgisi yok. Bu ölçüler hem meslek onurumuzu zedeleyici, hem de hekim, ebe ve hemşirelerin istek ve iradesi dışındaki koşulları dayatarak ücretlendirme öngörüyor. Örneğin 6 ay süre ile hastanın aile sağlık merkezine başvurmaması halinde ücrette kesintiye gidiliyor. Dünya literatüründe asla böyle bir şart söz konusu değil. Yine bizim isteğimiz dışında gerçekleşen başka bir durumda daha kesinti öngörülüyor. Hastaların aile sağlık merkezi dışındaki sağlık tesislerine başvurularının sayısı 7 ile sınırlandırılıyor. Oysa her sağlık sorununu bizim çözmemiz mümkün değil. Mecburen çözemediğimiz durumlarda hastayı hastaneye branş uzmanlarına yönlendirmek durumundayız. Buna sayı kısıtlaması getirilmesi hastalar için de sakıncalı. Hekim kanaatine ve tedavi hürriyetine müdahale söz konusu ve biz mesleğimizin ilkelerine sahip çıkmakta ısrarlıyız" dedi.

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