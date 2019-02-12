Aile hekimleri: Hizmetler aksama noktasında

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Aile Sağlığı Merkezlerinin başta elektrik, su, telefon, ısınma, tamirat, medikal ve sarf malzeme giderleri ile çalıştırılan personellerin maaşları ve sigorta ödemelerinin karşılandığı “Cari Gider Ödemeleri” nde son bir yıldır aksaklıklar yaşandığı ve bu gecikmelerin hizmet sunumunu aksatacak noktaya vardığı belirtildi.

İSTAHED'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Aile Hekimleri’ne yapılacak ödemeler “Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nde belirtilmiş olup, söz konusu Yönetmeliğin 22'nci maddesinde “Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanları’na yapılacak ödemeler, çalışılan ay sonuçlarının müdürlüğe bildiriminden itibaren on beş gün içinde yapılır” hükmü yer almaktadır.

Aile Hekimleri’ne yapılacak bir ödeme unsuru olan Aile Sağlığı Merkezi Giderleri’nin diğer ödeme unsurlarından ayrı bir şekilde her ayın 8’i itibariyle Aile Hekimleri’nin hesaplarına aktarılmasına karar verilmiştir. Ancak zaten yetersiz olan, Aile Sağlığı Merkezleri’nde kullanılan malzemelere gelen zamların ve hatta bizzat devletimizin kiralara uyguladığı yüzde 46’lık zammın çok çok altında bir artışla artık harcamalarımızı karşılamaya yetmeyen bu ödemelerin, bir de zamanında ödenmiyor olması Aile Hekimlerini zor durumda bırakmaktadır.

Aklımızda sadece hastalarımız ve onların sağlığı olması gerekirken ödeyemediğimiz Aile Sağlığı Giderleri’ni düşünmek hizmet sunum kalitesinde sorunlara yol açmaktadır."