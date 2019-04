İzmir'de Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktora yönelik şiddet olayını protesto etmek amacıyla aile hekimleri, bugün iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

"ŞİDDETİN KARŞISINDA DİMDİK DURUYORUZ"

Yalova Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Kamile Uyar, Yalova Merkez Bahçelievler Aile Sağlığı Merkezi önünde, Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Samih Kızılkaya ve aile hekimleri ile düzenlediği basın toplantısında, bir ay içinde Türkiye'nin farklı şehirlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının darp edildiğini söyledi.

Savaşta dokunulmazlığı olan sağlık çalışanlarının artık görevi başında tehdide uğradığını, darp edildiğini dile getiren Uyar, "Biz öz veriyle çalışan sağlık çalışanları ve onların temsilcileri olarak diyoruz ki etkin, caydırıcı, ertelemesiz ve uygulanabilir sağlıkta şiddet yasası bir an önce çıkarılmalıdır" ifadesini kullandı.

Kanunlara uygun görev yapan meslektaşlarının korunması gerektiğini vurgulayan Uyar, "Bugün iş bıraktık. Bugün burada olan ve kalbi bizimle olan tüm sağlıkçılarla birlikte şiddetin karşısında dimdik duruyoruz" dedi.

Kızılkaya ise özellikle keyfe göre ilaç yazdırma talepleri nedeniyle aile hekimlerinin sözlü veya fiziksel şiddete uğradığını sıklıkla gözlemlediklerini ifade etti. Kızılkaya, Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin en aza indirilmesi için yapılması gereken acil tedbirlerin ve ağır yaptırımların hızla hayata geçmesini istiyoruz" diye konuştu.

MERSİNLİ AİLE HEKİMLERİ 1 GÜNLÜK İŞ BIRAKMA EYLEMİ YAPTI

Mersin'de aile hekimleri sağlık çalışanlarına gösterilen şiddete dikkat çekmek amacıyla 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı.

İş bırakma nedeni ile Mersin Tabip Odası, MAHDER, SES, Türk Sağlık-Sen, Genel Sağlık-İş, Birinci Basamak Birlik ve Dayanışma Sendikası üyeleri merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi İstiklal Caddesi´nde bulunan Özgür Çocuk Parkı´nda bir araya geldi.

'Sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın' pankartı ile 'Doktorum, endişeliyim' ve 'Sağlık sorununuz şiddetle çözülmez' dövizlerinin taşındığı eylem sırasında grup adına açıklama yapan Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, son dönemde toplumda şiddet olaylarının arttığını belirtti.

KAHRAMANMARAŞ'TA HEKİMLER SAĞLIKTA ŞİDDETE TEPKİ GÖSTERMEK İÇİN İŞ BIRAKTI

Kahramanmaraş'ta aile hekimleri sağlıkta şiddet olaylarına tepki göstermek amacıyla bugün iş bıraktı. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu tüm Türkiye genelinde bugün için iş bırakma kararı aldı. Kahramanmaraş'ta Aile Hekimleri Derneği de 'Şiddet varsa biz yokuz' diyerek bugün iş bıraktı. İl genelinde bütün aile sağlığı merkezleri kapalı olurken, hekimlerde Tabipler Odasında toplanarak bir basın açıklaması yaptı.

"Sağlıkta yaşanan şiddet olayları Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, artık terörizm boyutuna gelmiştir" diyen eski Aile Hekimleri Derneği Başkanı Lütfi Tiyekli, ''Son bir ayda, İstanbul'da bir meslektaşımız hasta olmayan birine yalan beyanla rapor vermek istemediği için silahla tehdit edildi ve darp edildi. Samsun'da bir meslektaşımız işe giriş raporu düzenlemediği için devletimizin bilgilendirme hattı olan 184 SABİM hattı aracılığı ile 'kafasına silah dayayacağım' diyerek tehdit edildi. İzmir'de bir meslektaşımız başkası adına reçete düzenletmek talebini reddettiği için darp edildi. Sağlık teröristleri bunu yanına 11 kişilik güruh halinde aile sağlığı merkezini bastı. Meslektaşımızı ve beraber çalıştığı mesai arkadaşlarını, bir meslektaşımızın o an orada bulunan eşini ve çevreden yardıma gelen halkı da darp ettiler. Halka hizmet eden aile sağlığı merkezini talan ettiler. Vatandaşın sağlığı için kullanılan tıbbi malzemeleri kırdılar, döktüler. Aile Sağlığı Merkezini kullanılamaz hale getirdiler" dedi.

Sağlık yöneticilerine seslenen Tiyekli, ''Yapılacak her değişiklikte sahada uygulayıcı olan bizler diyaloga hazırız. Uygulama esnası her konuda yaşadığımız sorunları ve çözüm önerilerimizi sizlerle paylaşmaya hazırız. Unutulmamalıdır ki çalışanını memnun edemeyen ve koruyamayan hiç bir sistem başarılı olamaz. Biz halkımızın sağlığını korumak için çalışmaya devam etmek istiyoruz. Bugün tüm Türkiye'de iş bıraktık. Türkiye Büyük Millet Meclisine, Sağlık Bakanlığına, vatandaşlarımıza sesimizi duyurmak tek amacımız. Bir daha iş bırakmak zorunda kalmak istemiyoruz. Çözümlerin bir an önce getirilmesini istiyoruz'' diye konuştu.

MARMARİS'TEN AİLE HEKİMLERİ YAŞLI VE ÇOCUK HASTA DIŞINDAKİ HASTALARA BAKMADI

Aile hekimleri, doktorlara şiddet konusuna dikkat çekmek için iş bıraktı. Aile Hekimleri Federasyonu’nun aldığı kararla ‘Şiddet varsa biz yokuz’ sloganıyla aile hekimlerini iş bırakmaya davet etmişti. Marmaris’te hizmet veren bazı aile hekimleri de yaşlı ve çocuk hasta dışındaki hastalara bakmadı. Bazı aile hekimleri merkezleri kapılarına neden hasta bakmadıklarına ilişkin açıklama astı.