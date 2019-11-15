Aile hekimleri sağlıkta şiddete karşı siyah balon uçurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlık

Aile hekimleri sağlıkta şiddete karşı siyah balon uçurdu

HABERTURK.COM

Aile hekimlerinin en büyük kongresi olan AHEKON, Türkiye’nin aile hekimlerinin katılımıyla başladı. Bu yıl 10. kez düzenlenen kongre, alanında önde gelen yerli ve yabancı akademisyenlerin de katılımıyla 13- 17 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya Belek’te gerçekleştiriliyor. 27.000 aile hekiminin ulusal kongresi olan AHEKON 2019’da, aile hekimleri, sahaya dönük olarak deneyimlerini, zorluklarını ve başarılarını paylaşıyor. Aile hekimleri, kongrenin ilk gününde, her geçen gün artan sağlıkta şiddete karşı, siyah balonları gökyüzüne bıraktı

AHEKON

Türkiye’nin Aile Hekimliği alanındaki en prestijli kongresi olan AHEKON, bu yıl 10. kez gerçekleştiriliyor. İçeriğinde, konferanslara, panellere, tartışmalı oturumlara ve aile hekimlerinin gelişimine yönelik farklı alanlarda kurslara yer verilen kongre, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özlem Sezen’in konuşmasıyla başladı.

Sağlıkta şiddete yönelik yaptığı konuşmasında Dr. Özlem Sezen şunları söyledi: “Ülkemiz aile hekimleri, hekimlik mesleğine olan saygıları ile vicdanları arasında kaldıkları önemli bir dönem noktasındalar artık. Toplumumuzun içinde bulunduğu ruh hali ve öfke dili biz hekimleri sona yaklaştırmıştır. Ne yazık ki, ülkemizde, sağlıklı bir toplumdan, gelecekten söz etmemiz mümkün değildir. Sağlıkta şiddetin her geçen gün artması, bizleri, mesleğimizi yapamaz hale getirmiştir. Hekimlik mesleğinin değersizleştirilmesini ve meslek şehitlerimize her geçen gün yenilerinin eklenmesini hazmedemiyoruz. Şiddetin sıradanlaşmasına göz yummamız mümkün değildir. Gerekli yasal düzenlemeler için her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Yıllar önce "beyaz" balonlarımızı gökyüzüne bırakırken ülkemiz insanlarının sağlıklı geleceği için umudumuz ve hayallerimiz vardı."

Konuşmanın ardından ise sağlıkta şiddeti kınamak için gökyüzüne siyah balonlar uçuruldu.

 

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sahte elektronik sigara likitleri tehlikenin boyutunu artırıyor mu? - Haberler
SAĞLIKSahtesi de gerçeği de öldürüyor!
Gelişim bozukluğu hastalıkları için özel daire başkanlığı kurulacak
SAĞLIKO sistem devreye alınacak!
Aç olan mide değil beyin olabilir!
SAĞLIKDaima açlık çekiyorsanız...
Fahrettin Koca'dan LÖSEV'e 'hastane ruhsatı' yanıtı - Haberler
SAĞLIKKoca'dan LÖSEV'e 'hastane ruhsatı' yanıtı
Tip 1 diyabette geç tanı ölümcül olabilir
SAĞLIKDikkat! Diyabette geç tanı ölümcül olabilir
Dünya diş hekimliği Oscar'ı Türk doktorun oldu
SAĞLIKDünya diş hekimliği Oscar'ı Türk doktorun
Gençlerde görülen kanserler çocuk veya yaşlılarda görülenden daha fazla endişe barındırıyor
SAĞLIKKanser onlarda daha çok endişe yaratıyor!
Diyabetle mücadelede ana unsur doğru beslenme
SAĞLIKİşte diyabetle mücadelede ana unsur!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan diyabet uyarısı
SAĞLIKSağlık Bakanı Koca'dan diyabet uyarısı
Beyaz diş hayaliyle 32 dişinden olan Sunay Öztürk'ün başı bu sefer unutkanlıkla belada - Haberler
SAĞLIK32 dişinden olmuştu! Bu defa da...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X