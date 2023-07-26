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        Haberler Sağlık Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları iş bırakıyor

        Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları iş bırakıyor

        Birlik ve Dayanışma Sendikası içinde yer aldığı Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele (SABİM) platformunda 19 sendika ve Aile Hekimliği Federasyonu ile birlikte özlük hakkı ve mali kayıplar, sağlıkta şiddet gibi konular nedeniyle 1-2 Ağustos tarihlerinde iş bırakacağını açıkladı. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, "SABİM platformundaki 19 Sendika ve Aile Hekimliği Federasyonu olarak taleplerimiz karşılanmadığı sürece iş bırakmaya devam edeceğiz" dedi

        Habertürk
        Giriş: 26.07.2023 - 16:00
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        Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları iş bırakıyor
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        Birlik ve Dayanışma Sendikası ve içinde yer aldığı SABİM platformunda 19 sendika ve Aile Hekimliği Federasyonu ile iş bırakacaklarını duyurdu.

        1-2 Ağustos tarihlerinde iş bırakacaklarını duyuran Birlik ve Dayanışma Sendikası adına Genel Başkan Dr. Derya Mengücük yaptığı açıklamada, "1 ve 2 Ağustos tarihlerinde iş bırakarak ilk uyarımızı yapıyor, taleplerimiz karşılanmadığı takdirde artırarak devam edeceğimizi kamuoyu ve siyasi, idari sorumlulara ilan ediyoruz" dedi.

        Dr. Mengücük, siyasi ve idari ilgililere seslenerek, "Önümüzdeki günlerde yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde, başlıca maddelerde toplanan sorunların çözümü için bir fırsat tanıyoruz" dedi.

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