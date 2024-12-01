Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Aile hekimliği çalışanları iş bırakıyor

        Aile hekimliği çalışanları iş bırakıyor

        Aile hekimliği çalışanları, yarından itibaren başlayarak 5 gün boyunca iş bırakacak. Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 01.12.2024 - 18:32 Güncelleme: 01.12.2024 - 18:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aile hekimliği çalışanları iş bırakıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aile hekimliği çalışanları, performansa dayalı "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği"ne karşı 2-6 Aralık tarihleri arasında 5 gün sürecek iş bırakma kararı aldı. Eylem, Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan düzenlemenin geri çekilmesi talebiyle başlatılıyor.

        Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, mevcut yönetmeliğin hem aile hekimliğinin ruhuna aykırı olduğunu hem de sağlık sisteminde bir krizi derinleştireceğini söyledi.

        "DÜZENLEMELER DURDURULMALI"

        "Binlerce aile hekimi, ebe, hemşire ve sağlık çalışanı istifa etmek üzere. Sağlık raporlarının aile sağlığı merkezlerinde ücretli verilmesi, hacamat gibi geleneksel tıp uygulamalarının bu merkezlerde yapılması gibi düzenlemeler aile hekimliği sisteminin temel işlevi olan koruyucu sağlık hizmetlerini zayıflatır. Aile hekimliği sistemi düzgün bir şekilde işletildiğinde sağlık sorunlarının %80-85'inin çözülebilir. Pandemiden depreme, her kriz anında aile sağlığı merkezlerinin başarısını gördük. Ancak gereksiz iş yükü ve yetersiz düzenlemeler, vatandaşın temel sağlık hizmetine ulaşmasını engelliyor. 5 gün sürecek iş bırakma eylemi hem vatandaşın hem de sağlık çalışanlarının hakları için yapılıyor. Hastalarımızın sağlığı için bu düzenlemelerin durdurulması şart. Sağlık sistemini düzeltmek istiyorsak, sahadaki hekimlerle, ebelerle, hemşirelerle barışık yönetmelikler çıkarılmalı."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak ve fırtına Ege'yi vurdu!
        Sağanak ve fırtına Ege'yi vurdu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de son durum ne?
        Ertuğrul Doğan yeniden başkan seçildi!
        Ertuğrul Doğan yeniden başkan seçildi!
        Daha 25 günlük! Burada bulundu
        Daha 25 günlük! Burada bulundu
        Gramı 69 trilyon dolar: İlk kez minibüsle taşınacak
        Gramı 69 trilyon dolar: İlk kez minibüsle taşınacak
        Kilit kavşakta 'kilit' denetim!
        Kilit kavşakta 'kilit' denetim!
        Arat'tan karşı hamle: Araştırma başlatıldı
        Arat'tan karşı hamle: Araştırma başlatıldı
        Altın kasımda kaybettirdi
        Altın kasımda kaybettirdi
        İşte Aybaba'nın Arat'a yazdığı mektup!
        İşte Aybaba'nın Arat'a yazdığı mektup!
        "Cahillik yaptık"
        "Cahillik yaptık"
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        Otonom araçlar için yasal düzenleme
        Otonom araçlar için yasal düzenleme
        "Erotik furyasına döneriz"
        "Erotik furyasına döneriz"
        Suriye'de dengeler yeniden değişiyor
        Suriye'de dengeler yeniden değişiyor
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        Erzurum'da havaya atılan sıcak su, buz oldu
        Erzurum'da havaya atılan sıcak su, buz oldu
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!