'Aile'nin bu akşam ekrana gelecek olan 23'üncü bölümünden yeni sahne

'Aile'nin bu akşam ekrana gelecek olan 23'üncü bölümünden yeni sahne

'Aile'nin bu akşam ekrana gelecek olan 23'üncü bölümünden yeni sahne SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Aile'nin bu akşam ekrana gelecek olan 23'üncü bölümünden yeni bir sahne yayınlandı. Sahnede Hülya'nın terapi için Devin'e gitmesi izleyenleri şaşırtıyor

SHOW TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı ‘Aile’nin bu akşam yayınlanacak 23'üncü bölümünden yeni bir sahne yayınlandı. Sahnede, Hülya’nın terapi için Devin’e gitmesi izleyenleri şaşırtıyor. Devin etik açıdan uygun olmayacağını düşünse de Hülya’nın anlatmaya başlamasıyla sırlar açığa çıkmaya başlıyor. Hülya, “Babam benim yüzümden öldü” itirafıyla dikkat çekerken, neler anlatacağı merakla bekleniyor.

‘Aile’nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ile Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide onlara Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!