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HABERTURK.COM

SHOW TV’nin uzun süredir merakla beklenen Ay Yapım imzalı yeni dizisi ‘Aile’nin ilk bölümü 14 Şubat'ta yayınlanacak. Hakan Bonomo’nun özgün senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği dizinin merak edilen yayın tarihi belli oldu. 14 Şubat’ta SHOW TV’de yayınlanmaya başlayacak dizi, oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle izleyicilerin şimdiden dikkatini üzerine çekti. İlk tanıtımıyla bir haftada sosyal medyada yaklaşık 10 milyonun üzerinde görüntülenerek en çok izlenenler listelerinde yer alan diziden yeni bir tanıtım yayınlandı.

"SEN BENİM KAZANAMAYACAĞIM EN GÜZEL KAVGAM OLACAKSIN" 'Aile'deki aşk ve aile ilişkilerinin ipuçlarını veren tanıtıma Kıvanç Tatlıtuğ’un hayat verdiği ‘Aslan’ karakterinin Serenay Sarıkaya’nın oynadığı ‘Devin’ karakterine kurduğu ‘Sen benim kazanamayacağım en güzel kavgam olacaksın’ cümlesi damga vuruyor.

"AŞK VE AİLE KAVRAMININ EN TARTIŞMALI YÖNLERİNİ ELE ALACAK" Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı aşk ve aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

'ASLAN' İLE 'DEVİN'İN HİKÂYESİ 14 Şubat’ta SHOW TV’de ekranlara gelecek ‘Aile’ dizisi, varlıklı bir aile olan 'Soykanlar’ın başına geçen 'Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog 'Devin ile tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak. ‘Aile’ 14 Şubat Salı akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de başlıyor!