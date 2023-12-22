'Aile'nin merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

Aslan, “Babalarının günahlarını evlatları çeker derler…” diyerek İlyas’ın karşısına çıkarken; Cihan, Hülya’ya Serap’ın başına gelenleri anlatmasını söylüyor. Bedri’nin dövüştüğü aksiyon dolu dakikaların dikkat çektiği tanıtımda Devin hamile olduğunu öğreniyor. Bir davette Hülya’nın gözyaşları içinde insanların karşısına çıkması ise yeni bölümde neler olacağına dair merakı artırıyor.

‘Aile’nin özgün senaryosundan Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide onlara; Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

İşte 'Aile’nin 26'ncı bölüm tanıtımı;

‘Aile’ yeni bölümüyle 26 Aralık Salı günü saat 20.00’de SHOW TV’de...