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        Haberler Televizyon Aile'nin merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

        Aile'nin merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

        Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı 'Aile'nin merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 22:27 Güncelleme: 29.12.2023 - 22:27
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        Aile'nin yeni bölüm tanıtımı
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        Devin ameliyata alınırken, hastanede korku dolu bekleyiş başlıyor. Neşe, Devin’i koruyamadığı için Aslan’a öfkeyle tepki gösterirken; Aslan, gözyaşları içinde Cihan’a sığınıyor ve saldırıyla ilgili olan herkese ulaşmak istiyor. Aslan’ın tanıtımda duyulan “Son kez elimi kirleteceğim!” sözleri ise yaşanacaklara dair merakı artırıyor.

        ‘Aile’nin özgün senaryosundan Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

        İşte Aile’nin 27. Bölüm Tanıtımı;

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        ‘Aile’ yeni bölümüyle 9 Ocak Salı saat 20.00’de Show TV’de!

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