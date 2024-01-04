'Aile'nin yeni bölümünden duygu dolu ikinci tanıtım! Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı 'Aile'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Aslan ve Devin'in yüreklere dokunan romantik anlarının ekrana geldiği tanıtımda Aslan, gözyaşları içinde terapiste Devin'i kaybetmekten dolayı duyduğu korkuyu anlatıyor. İzleyicileri derinden etkileyen tanıtım akıllara "Devin yaşayacak mı?" sorusunu getiriyor.

‘Aile’nin özgün senaryosundan Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

İşte Aile’nin 27. Bölüm 2. Tanıtımı;

‘Aile’ yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de Show TV’de!