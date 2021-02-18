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Aile Sağlığı Merkezlerinde aşı yoğunluğu!

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Dr. Hacı Eryazgan, normal şartlarda merkezi hekim randevu sistemini (MHRS) aile hekimlerinin yoğunluk durumuna göre kendilerinin oluşturduğunu belirterek, bir süredir Sağlık Bakanlığı'nın MHRS'ye müdahale ettiğini, bu durumun da karışıklığa yol açtığını dile getirdi. Aşısı kalmayan aile sağlığı merkezlerine, aşı randevusu verildiğini söyleyen Dr. Eryazgan, aşıların yapılamaması durumunda ise ortaya tartışma alanı çıktığını söyledi

Aile Sağlığı Merkezlerinde aşı yoğunluğu! - Haberler
Aile Sağlığı Merkezlerinde aşı yoğunluğu!
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Sağlık Bakanlığı'nın pandemiyle mücadele kapsamında başlattığı aşılama programı 65 yaş üstü vatandaşların aşılanmasıyla devam ediyor. Aşı yaptıracak vatandaş, koronavirüs aşısı için MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) üzerinden randevu alarak aşısını yaptırabiliyor.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Dr. Hacı Eryazgan, normal şartlarda merkezi hekim randevu sistemini aile hekimlerinin yoğunluk durumuna göre kendilerinin oluşturduğunu belirterek, bir süredir Sağlık Bakanlığı'nın MHRS'ye müdahale ettiğini, bu durumun da karışıklığa yol açtığını dile getirdi.

"MANİSA'DA VE SİVAS'TA COVID AŞISI YOK"

Dr. Eryazgan, "Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimlerine 5'er dakikada bir aşı yapmaları şeklinde randevu sistemi açıldı. Ama örneğin, aynı saat ve dakikaya iki ayrı randevu butonu konulmuş. Buna itirazımızı yaptık ve akabinde randevu saatleri 10'ar dakikada bire çekildi; fakat hala bir müdahale söz konusu. Buradaki sorun şu; Manisa'da ve Sivas'ta şu anda Covid aşısı yok ama açılmış randevu butonları var. Vatandaş randevu alıyor ve aile sağlığı merkezine aşı olmaya geliyor; ama durumla ilgili bir bilgisi yok. Böyle olunca aile hekimi tek tek kişilere durumu anlatmak zorunda kalıyor. Aile hekimi bir taraftan muayene bir taraftan bebek aşılarını yaparken diğer taraftan her gelen kişiye aşının neden olmadığını ve randevu sisteminin neden kapalı olmadığını anlatmak zorunda kalıyor" diye konuştu.

"AŞI YAPAMAMAK TARTIŞMA ALANI YARATIYOR"

Başka illerde de aşıyla ilgili sorunlar yaşandığını vurgulayan Dr. Eryazgan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Örneğin, 35 tane randevu açılan bir aile sağlığı merkezinde aşı sayısı 15. Eldeki aşı sayısı yetersiz. Bu durumda sabahki aşılarınızı yapıyorsunuz, öğleden sonra gelen kişiye aşı yapamıyorsunuz, bu da bir tartışma alanı yaratıyor. Bütün bunların temel sebebi; merkezi randevu sistemine yapılan müdahale."

Bakanlığın MHRS'ye müdahalesinin başka bir sorun daha doğurduğuna dikkat çeken Dr. Eryazgan, "Kişi idari veya resmi izindeyken o tarihlere aşı randevusu konulabiliyor. Randevu verilmesi de sorunlara yol açıyor. Örneğin, sağlık çalışanı hasta, süt izninde veya ameliyat olmuş, rapor almış ve Sağlık Bakanlığına bu durumu bildirilmiş ona rağmen o günlere aşı randevusu konulmuş olabiliyor. Bu karışıklığı önlemek adına bizler kendi randevularımızı oluşturabiliriz" diye konuştu.

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