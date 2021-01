Kılıçdaroğlu ev kadınlarıyla bir araya geldi! 0:00 / 0:00

DHA

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, farklı illerden 72 ev kadınının sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu, en büyük sıkıntıyı ev hanımlarının çektiğini belirterek, "Ev kadınları sonuçta evdeki mutfaktan sorumlu, çocukların beslenmesinden sorumlu; çocukların güzel bir hayat kazanmasını, sürdürmesini istiyor bütün anneler. Haklı olarak da bütün annelerin en büyük özlemi o zaten; çocuklarının güzel bir okula gitmesi, mezun olması, başarılı olması, bütün annelerin ortak özlemi, bütün babaların ortak özlemidir bu aslında. Ama bugün yaşadığımız şartlar çok ağır" dedi.

"GENÇLERİN BİR KISMINDA UMUTSUZLUK VAR"

DHA'da yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, işsiz mühendislerle de görüştüğünü hatırlatarak, "Fakülteleri bitirmişler, üniversiteyi bitirmişler; ziraat mühendisi var, endüstri mühendisi var, jeoloji mühendisi var, kimya mühendisi var, çok sayıda mühendis işsiz. Kütahya´dan katılan genç bir kadın mühendis arkadaşımız dedi ki, 'KPSS'ye girdim, 90 puan aldım, 60 puan alan kazandı; ama beni elediler'. Söylediğim gibi 'torpil' denilen olayın kalkması lazım, hak edenin bir yerlere girmesi lazım. Hak eden insanın hakkını elinden alıp başka birisine teslim etmek kadar acı veren bir şey yok. Ama biz bunları değiştireceğiz. Biliyorum; gençlerin bir kısmında umutsuzluk var. Ama anneler size söz veriyorum; bütün bu haksızlıkları bitirmek mümkün. Ama bunları bitirmek için ortak çalışmak lazım. Ortak bir hedefe kilitlenmek lazım" diye konuştu.

"ÇOCUKLAR MUTLUYSA EVDE HUZUR VARDIR"

Kılıçdaroğlu, ev hanımlarının sosyal haklarının olması gerektiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu: "Her evde huzurun olması kadar güzel bir şey yok. Her evde bereketin olması kadar güzel bir şey yok. Her evde çocukların sevinmesi, oynaması, gülmesi kadar güzel bir şey yok. Çünkü bunların olduğu bir evde huzur vardır, mutluluk vardır, bereket vardır. Bizim en büyük arzumuz bu.

"AİLE DESTEKLERİ SİGORTASI'NI HAYATA GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Biz Aile Destekleri Sigortası diye bir sigorta dalını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Aile Destekleri Sigortası´nın temel hedefi şu; geliri olmayan veya geliri belirli bir rakamın altında olan ailelere doğrudan doğruya devletin destek vermesidir. Aile Destekleri Sigortası olsaydı bu dramların hiçbirisi olmazdı. Çünkü nasıl işsiz kalan kişi işsizlik sigortasından yararlanıyorsa, gelirin belli bir rakamın altına düşmesi ve ailenin hiç gelirinin olmaması halinde Aile Destekleri Sigortası´ndan asgari bir gelir, üstelik evdeki kadının banka hesabına yatacak. Hiç kimsenin haberi olmayacak. Kadın gidecek bankadan parasını çekecek. Çoluk çocuğunun rızkını sağlayacak."