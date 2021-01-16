Kılıçdaroğlu ev kadınlarıyla bir araya geldi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemPolitikaSon dakika SİGORTA vaadi! Kılıçdaroğlu ev hanımlarıyla görüştü
ABONE OL

Kılıçdaroğlu ev kadınlarıyla bir araya geldi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, video konferansla gerçekleştirilen toplantıda ev kadınlarıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, "Bütün annelerin en büyük özlemi çocuklarının güzel bir okula gitmesi, mezun olması, başarılı olması, bütün annelerin ortak özlemi, bütün babaların ortak özlemi bu aslında. Ama bugün yaşadığımız şartlar çok ağır" dedi

Son dakika SİGORTA vaadi! Kılıçdaroğlu ev hanımlarıyla görüştü
Kılıçdaroğlu ev kadınlarıyla bir araya geldi!
0:00 / 0:00
DHA

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, farklı illerden 72 ev kadınının sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu, en büyük sıkıntıyı ev hanımlarının çektiğini belirterek, "Ev kadınları sonuçta evdeki mutfaktan sorumlu, çocukların beslenmesinden sorumlu; çocukların güzel bir hayat kazanmasını, sürdürmesini istiyor bütün anneler. Haklı olarak da bütün annelerin en büyük özlemi o zaten; çocuklarının güzel bir okula gitmesi, mezun olması, başarılı olması, bütün annelerin ortak özlemi, bütün babaların ortak özlemidir bu aslında. Ama bugün yaşadığımız şartlar çok ağır" dedi.

"GENÇLERİN BİR KISMINDA UMUTSUZLUK VAR"

DHA'da yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, işsiz mühendislerle de görüştüğünü hatırlatarak, "Fakülteleri bitirmişler, üniversiteyi bitirmişler; ziraat mühendisi var, endüstri mühendisi var, jeoloji mühendisi var, kimya mühendisi var, çok sayıda mühendis işsiz. Kütahya´dan katılan genç bir kadın mühendis arkadaşımız dedi ki, 'KPSS'ye girdim, 90 puan aldım, 60 puan alan kazandı; ama beni elediler'. Söylediğim gibi 'torpil' denilen olayın kalkması lazım, hak edenin bir yerlere girmesi lazım. Hak eden insanın hakkını elinden alıp başka birisine teslim etmek kadar acı veren bir şey yok. Ama biz bunları değiştireceğiz. Biliyorum; gençlerin bir kısmında umutsuzluk var. Ama anneler size söz veriyorum; bütün bu haksızlıkları bitirmek mümkün. Ama bunları bitirmek için ortak çalışmak lazım. Ortak bir hedefe kilitlenmek lazım" diye konuştu.

"ÇOCUKLAR MUTLUYSA EVDE HUZUR VARDIR"

Kılıçdaroğlu, ev hanımlarının sosyal haklarının olması gerektiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu: "Her evde huzurun olması kadar güzel bir şey yok. Her evde bereketin olması kadar güzel bir şey yok. Her evde çocukların sevinmesi, oynaması, gülmesi kadar güzel bir şey yok. Çünkü bunların olduğu bir evde huzur vardır, mutluluk vardır, bereket vardır. Bizim en büyük arzumuz bu.

"AİLE DESTEKLERİ SİGORTASI'NI HAYATA GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Biz Aile Destekleri Sigortası diye bir sigorta dalını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Aile Destekleri Sigortası´nın temel hedefi şu; geliri olmayan veya geliri belirli bir rakamın altında olan ailelere doğrudan doğruya devletin destek vermesidir. Aile Destekleri Sigortası olsaydı bu dramların hiçbirisi olmazdı. Çünkü nasıl işsiz kalan kişi işsizlik sigortasından yararlanıyorsa, gelirin belli bir rakamın altına düşmesi ve ailenin hiç gelirinin olmaması halinde Aile Destekleri Sigortası´ndan asgari bir gelir, üstelik evdeki kadının banka hesabına yatacak. Hiç kimsenin haberi olmayacak. Kadın gidecek bankadan parasını çekecek. Çoluk çocuğunun rızkını sağlayacak."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ENGELLİYE İŞKENCE! Son dakika: Zihinsel engelli bireye, işkence gibi şaka!
GÜNDEMZihinsel engelli bireye, işkence gibi şaka!
"HEDEFİMİZDİR!" Bahçeli'den son dakika Şuşa için okul açıklaması!
GÜNDEMBahçeli'den Şuşa'ya ilkokul!
AÖL sınavları ne zaman? Son dakika: AÖL sınav tarihleir belli oldu
GÜNDEMAçık Öğretim Okulları sınav tarihleri açıklandı
SON DAKİKA: İstanbul Valisi'nden kar uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? KAR KAPIDA!
GÜNDEMİstanbul'a kar ne zaman yağacak?
AKILALMAZ GEREKÇE! Son dakika: İki kişiyi öldürdü! İfadesi şoke etti!
GÜNDEMİki kişiyi öldürdü! İfadesi şoke etti!
Savunmada 'sızdırma' operasyonu
GÜNDEMSavunmada 'sızdırma' operasyonu
REDDEDİLDİ! Yargıtay'dan son dakika soyadı kararı
GÜNDEMÇocuğa yeni eşin soyadı verilebilir mi?
DOLUYOR! Son dakika: Braj doluluk oranı artıyor! İSKİ verileri - haberler -
GÜNDEMDoluluk oranı artıyor! İstanbul'a güzel haber!
Deprem mi oldu? Ege beşik gibi! Son depremler tablosu | AFAD - Kandilli
GÜNDEMSon depremler tablosu
MEB son dakika açıklamaları: Karne notları nasıl verilecek? E-Okul VBS girişi 2021 ve karne notu hesaplama
GÜNDEMKarne notları nasıl verilecek?