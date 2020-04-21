Aile ve Çalışma Bakanlığından infaz yasasıyla tahliye edilen kadınlar için özel önlem

AA

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 81 ilde Bakanlığa, belediyelere, sivil toplum kuruluşlarına bağlı kadın konukevleri ile Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezlerinde (ŞÖNİM) Kovid-19 ile mücadele kapsamında bir süre önce ilave tedbirler uygulamaya alındı.

Bu kapsamda, salgının bulaşma riskinin önlenmesi amacıyla, kadın konukevinde kalan ve sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavisi tamamlanıp taburcu edilenler ile ilk defa hizmet alacak şiddet riski bulunan kadınlar ve beraberindeki çocukları için kuruluşta sosyal izolasyonun sağlandığı ayrı birimler oluşturuluyor.

Ayrıca 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında şiddet riski olmayan, hakkında sadece barınma yeri sağlanmasına karar verilen kadınlar için de kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesis, yurt veya benzeri yerler arasından "Barınma Konaklama Merkezleri" tahsis ediliyor.

Bu merkezlerde en az 14 gün süreyle karantina altında tutulması sağlanan kadınlar ve beraberindeki çocuklar, bu süreç sonunda hastalık belirtisi gösterilmemesi durumunda kuruluşlara alınıyor.

- İnfaz yasası kapsamında tahliye edilen kadınlar için özel önlem

"Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un yürürlüğe girmesinin hemen ardından harekete geçen Bakanlık, tahliye edilip barınma başvurusunda bulunan kadınlar için de önlem aldı.

Kovid-19'un bulaşma riski sebebiyle, bu durumdaki kadınlar ve beraberindeki çocukların ilk inceleme sonucuna göre ihtiyaçlarına uygun sosyal hizmet kuruluşlarına yerleştirilmeleri sağlanıyor.

Yerleştirmelerde, salgın riskine karşı öncelikle gereken sağlık kontrolleri yapılıyor. Bu çalışmalara ilişkin tüm süreçler, Bakanlığın Aile Bilgi Sistemi üzerinden anlık takip ediliyor.

Ayrıca yüksek can güvenliği riski nedeniyle bir ilden başka bir ile nakli yapılan kadınlar ve çocukları, ŞÖNİM ve kadın konukevlerine ilk kez başvuruda bulunanlar ile kuruluşlarda görevli personele il sağlık müdürlükleri iş birliğinde gerekli görüldüğünde Kovid-19 testi yapılıyor.

- Kadın konukevleri de sabit vardiya uygulamasına geçti

Öte yandan huzurevleri gibi yatılı tüm kuruluşlarla birlikte kadın konukevlerinde de Kovid-19 riskine karşı sabit vardiyalı çalışma dönemi başladı.

Kadın konukevi personeli 7, 14 gün gibi periyotlarda kuruluştan dışarı çıkmadan görevini sürdürüyor. Personelin ve hizmet alanların sağlığını korumak amacıyla kuruluşlara düzenli olarak maske, eldiven, dezenfektan gibi malzemelerin temini yapılıyor.

Kadın konukevlerinde aynı zamanda maske yapımı da gerçekleştiriliyor.