Haberler Gündem AİLE VE GENÇLİK BANKASI NEDİR? | 2023 Aile ve Gençlik Bankası kuruldu mu, ne zaman açılacak ve başvuru şartları nedir?

Aile ve Gençlik Bankası TBMM 'de kabul edildi! 2023 Aile ve Gençlik Bankası ne zaman açılacak? Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nca kabul edildi. Kanuna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz Aile ve Gençlik Fonu kurulacak. İşte 2023 Aile ve Gençlik Bankası son dakika gelişmeleri... Anadolu Ajansı Giriş: 23.11.2023 - 19:13 Güncelleme: 23.11.2023 - 19:13 facebook

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Aile ve Gençlik Bankası son dakika gelişmesi ile gündeme geldi. Ev hanımlarına emeklilik ve yeni evlenecek çiftçilere 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi gibi düzenlemelere mali kaynak oluşturması beklenen Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edildi. Teklifin onaylanmasının ardından gözler "Aile ve Gençlik bankası ne zaman açılacak?" araştırmaları hız kazandı. İşte Aile ve Gençlik Bankasına ilişkin detaylar...

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TBMM'DE KABUL EDİLDİ! Kanuna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz Aile ve Gençlik Fonu kurulacak. Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere beş kişiden oluşacak. Kurul kararları oy çokluğu ile alınacak. Bakan yardımcıları, ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek. Aile ve Gençlik Fonu, yönetim kurulu tarafından yönetilecek. Yönetim kurulu, fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak. Aile ve Gençlik Fonu'nun sekretarya hizmetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak.