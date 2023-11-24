Haberler Gündem Aile ve Gençlik Fonu nedir? Aile Gençlik Bankası kuruldu mu, ne zaman açılacak?

Aile ve Gençlik Fonu nedir? Aile Gençlik Bankası kuruldu mu? Aile ve Gençlik Fonu kurulmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edildi. Kurulması planlanan Aile ve Gençlik Bankası ile ev hanımlarına emeklilik ve yeni evlenecek çiftçilere 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL faizsiz evlilik kredisine mali kaynak oluşturması bekleniyor. Peki, "Aile ve Gençlik Fonu nedir? Aile Gençlik Bankası kuruldu mu, ne zaman açılacak?" İşte Aile ve Gençlik Fonu hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı... Habertürk Giriş: 24.11.2023 - 21:09 Güncelleme: 24.11.2023 - 21:09 facebook

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Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz Aile ve Gençlik Fonu kuruluyor. Fonun çalışma usul ve esasları ile fonun kaynakları ve giderleri, fondan yapılacak kaynak aktarımlarına ilişkin usul ve esaslar, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Peki, "Aile ve Gençlik Fonu nedir? Aile Gençlik Bankası kuruldu mu, ne zaman açılacak?" İşte detaylar...

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TBMM'DE KABUL EDİLDİ! Kanuna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz Aile ve Gençlik Fonu kurulacak. Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere beş kişiden oluşacak. Kurul kararları oy çokluğu ile alınacak. Bakan yardımcıları, ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek. Aile ve Gençlik Fonu, yönetim kurulu tarafından yönetilecek. Yönetim kurulu, fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak. Aile ve Gençlik Fonu'nun sekretarya hizmetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak.