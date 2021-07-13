Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Van'da temaslarda bulundu

AA

Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Yanık, Ferit Melen Havalimanı'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve protokol üyelerince karşılandı.

Valiliği ziyaret eden Bakan Yanık, şeref defterini imzaladı, Bilmez ve protokol üyeleriyle bir araya geldi.

Ardından çarşı merkezinde ziyaret ettiği esnafı dinleyen, çay ocağında vatandaşlarla sohbet eden Yanık, buradan AK Parti İl Başkanlığına geçti.

İl Başkanı Türkmenoğlu ve Kadın Kolları İl Başkanı Havva Duran tarafından karşılanan Yanık, konuşmasında, AK Parti iktidarları döneminde, sosyal anlamda, toplumun herhangi bir katmanında düşünülmemiş bir sosyal hizmet başlığının olmadığını söyledi.

Bundan 25 yıl önce hastaların betonun üzerinde sıra beklediğini ifade eden Yanık şöyle konuştu:

"Nerede Genel Sağlık Sigortası? Genel Sağlık Sigortası diye bir şey yoktu. Sigortan yoksa zaten tedavi olman ve tedavi bedelini karşılaman mümkün değil. Yapılan her iyi şey çok hızlıca benimseniyor. 'Zaten böyleydi, zaten var, zaten olurdu.' Hayır zaten olmazdı. AK Parti iradesi, sayın Cumhurbaşkanı'nın iradesi olmasaydı, hizmet aşkı ve hizmet bilinci olmasaydı bugün sosyal hizmet olarak konuştuğumuz başlıkların ihtimal ki yüzde 90'ı olmayacaktı. 'Zaten olacaktı, zaten olurdu, cebinden mi yaptın?' Muhalefetin bu eleştirileri var ya, 'Cebinizden mi yaptınız?' O iktidarlar da cebinden yapmıyordu, devletin kasasını kullanıyorlardı, milletin vergilerini kullanıyorlardı ama yapmıyorlardı. Milletten aldığımızı millete verdik. Dolayısıyla milletten aldığını millete hizmet olarak döndürecek ve bundan sonraki süreçte de aynı hizmet sürekliliğini sağlayacak bir iktidar varsa, bir siyasi irade varsa o bugün yine AK Parti'dir."

Bu sürekliliği sağlamak için sahada koşturduklarını, siyaset çalışmalarının bir tarafında yer aldıklarını belirten Yanık, millete hizmeti devamlı kılabilmek için gecelerini gündüzlerine katarak çalıştıklarını vurguladı.

Ardından Edremit ilçesine geçen Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evlerini ziyaret etti, çocuklarla buluştu.

Bakan Yanık, daha sonra Hizmet İçi Eğitim Merkezinde "15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü" konulu resim sergisini gezdi.