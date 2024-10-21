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        Haberler Bilgi Gündem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2.390 sözleşmeli bakım personeli başvuru tarihleri ve şartları nedir, son gün ne zaman?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 390 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2.390 personel alımına dair başvuru tarihleri ve şartları merakla sorgulanmaya devam ediyor. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılacak personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanın detayları gündemdeki yerini korurken, adaylar "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2.390 personel alımı başvurularında son gün ne zaman, başvuru koşulları nelerdir?" sorularının yanıtlarını arıyor. Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 20:14 Güncelleme: 26.10.2024 - 00:08
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2.390 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıklamıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bu alımlar Bakanlık bünyesindeki merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere yapılacak. Başvurular, adaylar tarafından belirlenen tarihlerde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alım süreci ne zaman ve nasıl olacak? İşte 2.390 kişilik personel alımı için başvuru şartları ve tarihleri hakkında ayrıntılar...

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        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 2.390 SÖZLEŞMELİ BAKIM PERSONEL ALIYOR

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere; kadın ve erkek 2.390 çocuk, engelli ve yaşlı bakıcısı alımı yapıyor.

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        2.390 SÖZLEŞMELİ BAKIM PERSONELİ ALIMI BAŞVURU TARİHİ

        Adaylar başvurularını 15.10.2024 - 30.10.2024 tarihleri arasında son gün saat 23:59’a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.

        BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2.390 SÖZLEŞMELİ BAKIM PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

        - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4),(5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

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        - Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

        - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

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        - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine eklenen; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.

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