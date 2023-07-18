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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığından afet bölgesindeki çocukların eğitimi için işbirliği protokolü

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı 20 Temmuz 2023 tarihinde Malatya'da imzalayacağı Afet Bölgesi Eğitim Destek Programı İş Birliği Protokolü ile afetten etkilenen 11 ildeki bireylere yönelik psikososyal destek, görsel sanatlar, spor, müzik ve bilişim alanlarında eğitim destek programları uygulayacak

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 15:19
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        İki bakanlıktan afet bölgesindeki çocukların eğitimi için işbirliği
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        İş birliği protokolü ile afetten kaynaklı oluşabilecek sorun alanlarındaki olumsuz etkilerin ortadan kaldırılarak aile ve toplum düzeyinde ilişkilerin geliştirilmesi, öğrencilerin ve velilerin kendi kapasitelerini fark ederek daha da güçlendirmelerini sağlamak hedefleniyor.

        Söz konusu protokol ile sadece çocuklar için değil aynı zamanda yetişkinler, engelli ve yaşlılar için de sosyal alanlarda faaliyetlerin yapılması amaçlanıyor.

        Ayrıca depremin olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla yetişkinlerin Halk Eğitimi Merkezleri tarafından düzenlenen hobi kursları, kültürel aktivitelere ve meslek eğitim kurslarına katılımı için her ildeki taleplere göre hobi ve meslek edindirme kurslarının açılması hedefleniyor.

        İkili İşbirliği Protokolü, 20 Temmuz 2023 Perşembe günü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımıyla Malatya’da imzalanacak.

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