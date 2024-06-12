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        Haberler Gündem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzmir'de 13 yaşındaki çocuğun uğradığı istismar olayında devreye girdi

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzmir'de 13 yaşındaki çocuğun uğradığı istismar olayında devreye girdi

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzmir'in Narlıdere ilçesinde cinsel istismar olayıyla ilgili olarak devreye girdiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 21:59 Güncelleme: 12.06.2024 - 21:59
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        İzmir'de cinsel istismar: Bakanlık devrede
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        İzmir’de 14 yaşındaki bir çocuk cinsel istismarına maruz kalmıştı. Olayı öğrenen H.A, M.N. ve A.G. de çocuğa cinsel istismarda bulundu. Tüyler ürpertici olay çocuğun yaşadıklarını yakınlarına anlatmasıyla ortaya çıktı. Anne iki şüphelinin evini ateşe verdi. Konuyla ilgili olarak yürütülen soruşturmada 4 şüpheli tutuklanmıştı.

        BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

        Olayla ilgili bir açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şu ifadelere yer verdi:

        Bazı basın yayın organlarında İzmir’de 13 yaşındaki bir çocuğun istismara uğradığı şeklinde ortaya çıkan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

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        Söz konusu olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle birlikte Bakanlığımıza bağlı ekipler ivedilikle harekete geçmiştir.

        Suç duyurusunun ardından adli işlemler başlatılmış olup, acil koruma kararı çıkarılmıştır.

        Yapılan değerlendirmeler sonucunda danışmanlık ve sağlık tedbiri kararıyla mağdur çocuk annesine teslim edilmiştir. Çocuğun her türlü ihtiyacının karşılanması için ailenin Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetimizden faydalandırılması kararı alınmıştır.

        Bakanlığımız avukatlarınca davaya müdahillik talebinde bulunulmuştur.

        Ayrıca çocuğun üstün yararı ilkesi ve tekrar örselenmesinin önüne geçmek için savcılığa konuyla ilgili çıkan haberlere yönelik erişimin engellenmesi, yayın yasağının getirilmesi ve soruşturma dosyasına gizlilik kararı verilmesi için başvuruda bulunulmuştur.

        Suçluların en ağır cezayı alması için dava sürecinin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

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        #İzmir
        #haberler
        #cinsel istismar
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