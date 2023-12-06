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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan "doğal gaz desteği" açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan "doğal gaz desteği" açıklaması

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara sunulan doğal gaz desteğinin yeni düzenlemeyle aylık 112 ila 312 liradan 188 lira ila 438 liraya yükseltildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 21:50 Güncelleme: 06.12.2023 - 21:50
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        Bakanlıktan "doğal gaz desteği" açıklaması
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        Bakanlık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı yeni doğal gaz düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Doğal gaz desteklerinde daha önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira tahsisat yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yeni doğal gaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza sunduğumuz doğal gaz desteğini aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseltiyoruz."

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