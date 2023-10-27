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        Haberler Gündem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yabancı uyruklu çocuk hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yabancı uyruklu çocuk hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, medyaya yansıyan iddialar üzerine yabancı uyruklu S.O'nun gözaltına, yabancı uyruklu çocuk A.S.O'nun da annesiyle birlikte devlet korumasına alındığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 02:02 Güncelleme: 27.10.2023 - 02:02
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        Bakanlıktan yabancı uyruklu çocuk hakkındaki iddialara ilişkin açıklama
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan iddialar üzerine yabancı uyruklu S.O'nun gözaltına, yabancı uyruklu çocuk A.S.O'nun da annesiyle birlikte devlet korumasına alındığını bildirdi.

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        AA'nın haberine göre; Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan yabancı uyruklu S.O. iddialar üzerine kendi ikametgahından İl Emniyet Müdürlüğümüzce gözaltına alınmıştır. Yabancı uyruklu çocuk A.S.O. ise annesi S.A.M. ile birlikte yaşadığı kendi ikametinden çocuğun üstün yararı düşünülerek örselenmemesi adına tedbir amaçlı olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından devlet korumasına alınmıştır."

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