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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 2 bin 390 sözleşmeli personel alınacak - İş-Yaşam Haberleri

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 2 bin 390 sözleşmeli personel alınacak

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 2 bin 390 sözleşmeli personel alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 01:47 Güncelleme: 15.10.2024 - 01:47
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        2 bin 390 sözleşmeli personel alınacak
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        Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Özel Nitelikler tablosunda belirtilen ünvan ve sayıda toplam 2 bin 390 sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme gerçekleştirecek.

        BAŞVURULAR NE ZAMAN?

        Başvurular, 15-30 Ekim tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

        Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, ilan ve bilgilendirmeler bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacak.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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