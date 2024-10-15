Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 2 bin 390 sözleşmeli personel alınacak - İş-Yaşam Haberleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 2 bin 390 sözleşmeli personel alınacak - İş-Yaşam Haberleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 2 bin 390 sözleşmeli personel alınacak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 2 bin 390 sözleşmeli personel alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 15.10.2024 - 01:47 Güncelleme: 15.10.2024 - 01:47 facebook

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