Aileler birbirine girdi: 5 yaralı, 4 gözaltı
Düzce'de akraba iki aile arasında çıkan tabanca ve bıçağın kullanıldığı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı
DHA'nın haberine göre; olay, saat 14.30 sıralarında merkez Koçyazı Mahallesi 2351 Sokak’ta meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen akraba iki aile arasında kavga çıktı. Taş, sopa, bıçak ve tabancanın da kullanıldığı olayda 2’si ağır 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Kavga ile ilgili soruşturma sürüyor.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.