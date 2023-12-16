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        Haberler Televizyon ‘Aile’nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

        ‘Aile’nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

        Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı 'Aile'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 00:19 Güncelleme: 16.12.2023 - 00:19
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        'Aile'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!
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        Aslan ve Devin’in tatil için yola çıktığı renkli anların ekrana geldiği tanıtımda Cihan’ın Serap için ikiliden yardım istemesi dikkat çekiyor. Soykan ailesinin Cihan da dahil olmak üzere yeniden sofrada buluşup Leylim Ley şarkısını söyledikleri anlar yüzleri gülümsetirken, Serap’ın Hülya Soykan’ın karşısına dikilip silah doğrultması gerilimi artırıyor. Patlayan silah sesi “Serap, Hülya’yı vurdu mu?” sorusunu akıllara getiriyor.

        ‘Aile’nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

        ‘Aile’ yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de Show TV’de!

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