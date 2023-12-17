‘Aile’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı!

Aslan, Devin, Cihan ve Serap’ın bir arada olduğu anların dikkat çektiği tanıtımda Aslan, Hülya’ya Serap ile ilgili bir şey saklayıp saklamadığını soruyor. Serap’ın Soykan ailesine ne anlatacağı büyük bir merak konusu olurken, akıllara “Serap’ın gizlediği sırrı ne?” sorusu geliyor.

‘Aile’nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

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‘Aile’ yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Aile’nin 25. Bölüm 2. Tanıtımı;