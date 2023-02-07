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Ailesi enkaz altındaydı: Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma acı haberi verdi!

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi meydana gelen depremde enkaz altında kalmıştı. Gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunan Tohma, ailesinin enkazdan kurtulmasından saatler sonra acı haberi verdi.

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  • Ailesi enkaz altındaydı: Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma acı haberi verdi!

    Bir süredir Seren Serengil ile birlikte olan Mustafa Tohma, Hatay’da bulunan ailesi için yardım çığlıkları attı. Saatler sonra enkazdan çıkarıldı bilgisiyle yüreklere su serpen Tohma, babasının iyi olduğunu fakat annesinin durumunun ağır olduğunu söyleyerek dua istemişti.
  • Ailesi enkaz altındaydı: Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma acı haberi verdi!

    Instagram hesabından gözyaşları içinde bir video yayınlayan Mustafa Rahman Tohma: "Acilen Hatay'a yardım ve destek istiyoruz. Ailelerimiz içeride sıkıştı. Acilen çevre illerden destek istiyoruz. Lütfen... AFAD, belediyeler, valilikler lütfen... Ailelerimiz sıkıştı, çıkamıyorlar. Destek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
  • Ailesi enkaz altındaydı: Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma acı haberi verdi!

    Mustafa Rahman Tohma saatler sonra ailesinin kurtulduğuna dair güzel haberi vermiş, babasının sağlık durumunun iyi fakat annesinin ağır olduğunu belirterek sevenlerinden dua istemişti.
  • Ailesi enkaz altındaydı: Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma acı haberi verdi!

    Mustafa Rahman Tohma ailesine ulaşılması için sosyal medya hesabından çağrı yapmış, ailesi enkaz altından çıkarıldıktan sonra: “Ailem kurtarıldı. Babam iyi annemin durumu kötü. Lütfen dua edin!" açıklamasını yapmıştı.
  • Ailesi enkaz altındaydı: Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma acı haberi verdi!

    Mustafa Tohma depremin ikinci gününde acı haberi verdi. Annesini paylaşan Tohma "Canım ANNEM hakkım sana sonuna kadar helal olsun güzel uyu…" dedi.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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