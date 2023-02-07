Bir süredir Seren Serengil ile birlikte olan Mustafa Tohma, Hatay’da bulunan ailesi için yardım çığlıkları attı. Saatler sonra enkazdan çıkarıldı bilgisiyle yüreklere su serpen Tohma, babasının iyi olduğunu fakat annesinin durumunun ağır olduğunu söyleyerek dua istemişti.