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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ailesi istedi, kimsesizler mezarlığına gömüldü | Son dakika haberleri

        Ailesi istedi, kimsesizler mezarlığına gömüldü

        Nevşehir'de 64 yaşındaki Endonezyalı Satrio Pricilia odasında ölü bulundu. Ailesinin isteği üzerine kimsesizler mezarlığına gömüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 23:01 Güncelleme: 16.12.2024 - 23:02
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        Ailesi istedi, kimsesizler mezarlığına gömüldü
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        Nevşehir'in Avanos ilçesinde kaldığı otel odasında hayatını kaybeden Endonezyalı Satrio Pricilia (64) isimli kadın turist, ailesinin isteği üzerine Nevşehir’de kimsesizler mezarlığında toprağa verildi.

        Olay, dün gece saatlerinde, Avanos ilçesindeki bir otelde meydana geldi. Kapadokya bölgesine 3 gün önce ailesi ile birlikte tatile gelen Endonezyalı Satrio Pricilia, konakladığı otelin odasında henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yapılan kontrolde Pricilia’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        ÇOCUKLARI CENAZE TÖRENİNE KATILDI

        Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Endonezyalı turistin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Satrio Pricilia cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından ailesinin isteği üzerine Nevşehir’in Avanos ilçesindeki kimsesizler mezarlığına getirildi.

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        Burada, kılınan cenaze namazına belediye personelleri ile Pricilia’nın çocukları katıldı. Satrio Pricilia, çocuklarının gözyaşları eşliğinde kimsesizler mezarlığında toprağa verildi. Endonezyalı turist kadının ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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