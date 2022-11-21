Eşi ulaşamadı, zeytin posası havuzunda ölü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Ailesi ulaşamadı, Antalya'da zeytin posası havuzunda ölü bulundu - Güncel haberler
ABONE OL

Zeytinlerin yağını çıkarmak için geldiği fabrikada cansız bedeni bulundu

Antalya'da, bahçesinden topladığı zeytinlerin yağını çıkartmak için geldiği fabrikaya gelen Ali Osman Akçın'a ulaşamayan eşi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla harekete geçen ekiplerin çalışmasında Akçın'ın, fabrikanın arkasındaki zeytin posası havuzunda cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine gelen yaşlı adamın yakınları gözyaşlarına boğuldu

Ailesi ulaşamadı, Antalya'da zeytin posası havuzunda ölü bulundu - Güncel haberler
Eşi ulaşamadı, zeytin posası havuzunda ölü bulundu
0:00 / 0:00
DHA

Antalya'da Ali Osman Akçın (71), bahçesinden topladığı zeytinlerin yağını çıkartmak için geldiği fabrikanın zeytin posa havuzunda ölü bulundu.

Olay, geçen cumartesi günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Ali Osman Akçın, Döşemealtı ilçesinde bulunan bahçesindeki zeytinleri toplayarak yağını sıktırmak için fabrikaya götürdü. Selimiye Mahallesi'nde bulunan zeytinyağı fabrikasına eşi Raşide Akçın ile birlikte zeytinlerini getiren yaşlı adam, sırasını beklemeye başladı.

EŞİ ULAŞAMAYINCA YARDIM İSTEDİ

Saat 13.15 sıralarında fabrikanın çevresinde gezintiye çıkan adam, uzun süre dönmeyince meraklanan eşi Raşide Akçın aramaya çıktı. Telefonunu da arabasında bırakan eşine ulaşamayan kadın, fabrika işletmecilerine durumu bildirdi. Aramalara rağmen yaşlı adama ulaşılamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildi.

CANSIZ BEDENİ HAVUZDA BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uzun süren aramaların ardından Saat 22.00 sıralarında fabrikanın arka kısmında bulunan, yağı sıkılan zeytinlerin posa olarak atıklarının toplandığı havuzda yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

AFAD ekipleri tarafından havuzdan çıkarılan Ali Osman Akçın'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olay yerine gelen yaşlı adamın yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Morgdaki işlemlerin ardından Akçın, Burdur'un Karamanlı ilçesinde toprağa verildi.

Jandarma olay ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Batman'da fabrikada kolunu makineye kaptıran genç kız feci şekilde can verdi - Güncel haberler
GÜNDEM Kolunu makineye kaptıran genç kızın feci sonu
Hava durumu son dakika | Meteoroloji'den uyarı! Ankara, İstanbul, İzmir... Yarına dikkat! MGM hava durumu raporu ile 21-22 Kasım hava nasıl olacak?
GÜNDEM Meteoroloji'den uyarı! Ankara, İstanbul, İzmir... ...
Ahıska Türkleri kimdir, nerede yaşarlar, nereden geldiler, nasıl sürgün edildiler?
GÜNDEM Ahıska Türkü kimdir, nerede yaşarlar?
Son dakika: Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı! Yaralılar var - Son dakika haberleri
GÜNDEM Karkamış'a roketli saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti
Türkiye haritasında Karkamış nerede, nereye, hangi ilçeye bağlı? Roketli saldırının gerçekleştiği Karkamış nerede yer almaktadır?
GÜNDEM Karkamış nerede, nereye bağlı?
Yargıtay bozdu, İzmir'de üvey ağabey cinayetinde ceza düştü - Güncel haberler
GÜNDEM Yargıtay bozdu, üvey ağabey cinayetinde ceza düştü
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sisi ile görüşme mesajı: Barışı ikame edelim
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sisi ile görüşme mesajı: ...
Banka şifresi kırılarak yapılan hırsızlıkta Yargıtay kararı!
GÜNDEM Banka şifresi kırılarak yapılan hırsızlıkta Yargıtay ...
İstanbul'da ağaçlık alan alevlere teslim!
GÜNDEM İstanbul'da ağaçlık alanda yangın!
'Eski' ve 'yeni' Dünya yayında
GÜNDEM 'Eski' ve 'yeni' Dünya yayında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.