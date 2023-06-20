Ailesinden 3 kişiyi bıçakladı

AA

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ailesinden 3 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı yakalandı.

İddiaya göre, ağabeyinin Oğuzlar Mahallesi 1574. Cadde'deki evinde kalan A.E. (36) sinir krizi geçirdi. A.E., o sırada evde bulunan yeğeni A.E. (25), eşi B.E. (27) ve yengesi S.E.'yi (47) bıçakla yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.