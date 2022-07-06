Ailesini katletmişti, hastanede öldü 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün annesi ve iki kardeşini öldürüp intihar girişiminde bulunan şahıs, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 17.45 sıralarında Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Ömer Orak ile kardeşleri Esra Orak ve Yasin Orak arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda kardeşleri ayırmak için evdeki anneleri Nuray Orak araya girmeye çalıştı.

ANNESİ İLE KARDEŞLERİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Bu sırada Ömer Orak, yanında bulunan tabanca ile annesi Nuray Orak ile birlikte kardeşleri Esra ve Yasin Orak'a ateş etti. Anne ve 2 kardeşi olay yerinde hayatını kaybederken, Ömer Orak ise kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu.

Olayın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Ömer Orak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.