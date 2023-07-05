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Haberler Gündem 3. Sayfa Bodrum'da ailesinin işlettiği otelin havuzunda ölü bulundu - Haberler
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Bodrum'da ailesinin işlettiği otelin havuzunda cansız bedeni bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Uğur C., ailesinin işlettiği otelin yüzme havuzunda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Bodrum'da ailesinin işlettiği otelin havuzunda ölü bulundu - Haberler
İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümbet Mahallesi Erguvan Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir otelde meydana gelen olayda, vatandaşlar bir kişiyi otelin havuzunda hareketsiz şekilde buldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından havuzun dibinden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cansız bedenin otel işletmecisinin oğlu Uğur C. (34) olduğu belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Uğur C.'nin cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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