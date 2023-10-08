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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kişinin gölette cesedi bulundu

        Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kişinin gölette cesedi bulundu

        Çorum'da ailesi tarafından hakkın kayıp başvurusu yapılan 83 yaşındaki İbrahim Soylu, gölette ölü olarak bulundu. Soylu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi hastane morga kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 23:20 Güncelleme: 08.10.2023 - 23:20
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        Kayıp kişinin cansız bedeni bulundu
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        Merkeze bağlı Evciyeniakışla köyünde oturan İbrahim Soylu'dan haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan arama çalışmaları sırasında Evciyenikışla Göleti kenarında Soylu'nun kıyafetleri bulundu.

        Bunun üzerine AFAD ekiplerince gölette yapılan çalışmada Soylu'nun cansız bedenine ulaşıldı. İbrahim Soylu´nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi hastane morga kaldırıldı.

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