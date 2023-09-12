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        Haberler Gündem Ailesinin ulaşamadığı çocuk evde uyurken bulundu

        Ailesinin ulaşamadığı çocuk evde uyurken bulundu

        Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki aile çocuklarının başına kötü bir şey geldiğinden korkan aile, komşularından evi kontrol etmesini istedi. Komşular defalarca zili çalmasına rağmen kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilerek çilingir çağrıldı. Polis eşliğinde içeriye giren sağlık ekipleri ve komşular, çocuğun evde uyuduğunu gördü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 20:29 Güncelleme: 12.09.2023 - 20:29
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        Ulaşılamayan çocuk uyurken bulundu
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ailesinin kendisine ulaşamadığı 12 yaşındaki çocuk, ekipleri harekete geçirdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, çocuğun evde uyuduğunu tespit etti.

        DEFALARCA KAPININ ZİLİNİ ÇALDILAR

        Olay, Kocaeli’nin Darıca İlçesi Piri Reis Mahallesi Cerrah Sokak'ta bulunan bir aparmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işte olan aile, defalarca 12 yaşındaki çocuklarını aramalarına rağmen kendisine ulaşamadı. Çocuklarının başına kötü bir şey geldiğinden korkan aile, komşularından evi kontrol etmesini istedi. Komşular defalarca zili çalmasına rağmen kapıyı açan olmadı.

        ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

        Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilerek çilingir çağırıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis eşliğinde içeriye giren sağlık ekipleri ve komşular, çocuğun evde uyuduğunu gördü. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı öğrenilen çocuk, komşulara teslim edildi.

        Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

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        #kocaeli
        #Darıca
        #haberler
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