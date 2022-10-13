'SEN 3-4 AY GİT, YAT KAFANI DİNLE'

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi 1'inci Olcay Sokak'ta meydana geldi. Rıdvan Ö., tartıştığı ailesinin akraba ziyareti için evden ayrılması üzerine 2 katlı binayı ateşe verdi. Binadan alevlerin yükseldiğini gören mahalleli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alıp söndürdü. Bu sırada olay yerinden kaçmaya çalışan Rıdvan Ö., mahalleli tarafından yakalanıp polis ekiplerine teslim edildi. Bazı kişiler Rıdvan Ö.'ye tepki gösterip saldırmaya çalıştı. Polis, Rıdvan Ö.'yü kalabalıktan kurtarıp gözaltına aldı. Komşuların haber vermesiyle mahalleye gelen aile üyeleri, evlerinin yandığını görünce fenalık geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Rıdvan Ö., saat 05.00 sıralarında bu kez de Vatan Mahallesi 2'nci Vadi Sokak'taki kayınvalidesinin evine gitti. Buraya sığınan ailesiyle tekrar tartışan Rıdvan Ö. kayınvalidesinin tek katlı müstakil evini de yakmaya çalıştı.

Rıdvan Ö.'yü ikna etmeye çalışan aile durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerine uzun süre direnen Rıdvan Ö. bir kez daha gözaltına alındı. Kayınvalidesi, "Benim 6 çocuğuma sen mi bakacaksın? Benim kocam sabah kalkar, ekmek getirmeye gider. Sen 3-4 ay git, yat kafanı dinle. 2 katlı evi yaktın, mecbur musun bu evi de yakmaya?" diyerek Rıdvan Ö.'ye tepki gösterdi.