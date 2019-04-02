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Bana verdikleri ağrı kesici ilaçlarla kendimi Wonder Woman gibi hissediyorum! Meme implantının sızıntı yaptığı için ağrıya sebep olduğunu söyleyen Aimi, "Göğüslerimi kaybetmemek için bu ağrıyla yaşamayı tercih ederim. En azından tabutumda güzel görüneceğim."