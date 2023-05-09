'Air'e özel davet

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin
ABONE OL

'Air'e özel davet

Ben Affleck’in yönettiği 'Air', filminin özel gösterimi Beyoğlu Hope Alkazar’da bir davetle gerçekleştirildi

'Air'e özel davet
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Prime Video’nun Amazon Studios, Skydance Sports, Artists Equity ve Mandalay Pictures ortak yapımı olan 'Air', filminin özel gösterimi 8 Mayıs Pazartesi günü Beyoğlu Hope Alkazar’da keyifli bir davetle gerçekleştirildi

İlk kez Ben Affleck’in yönettiği uzun metraj bir filmde baş rolü oynayan Matt Damon’ın yanı sıra Viola Davis, Jason Bateman, Chris Messina, Matthew Maher’ın yer aldığı 'Air', 12 Mayıs Cuma günü Prime Video’da yayınlanacak.

Zeynep Tuğ&ccedil;e Bayat
Zeynep Tuğçe Bayat

8 Mayıs Pazartesi 19.30’da kokteyl ile başlayan filmin özel gösteriminin ardından terasta gerçekleşen after party ile devam eden geceye aralarında Metin Akdülger, Zeynep Tuğçe Bayat, Feride Hilal Akın, Hivda Zizan Alp, Bilge Öztürk, Caner Erdeniz, Doğuş Çabakçor, Aslıhan Karalar, Daren Gerede, Eliz Fındık, Ahmet Aksöz, Cansu Akın’ın da bulunduğu birçok ünlü katıldı.

Feride Hilal Akın
Feride Hilal Akın

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Haluk Levent'ten 100 depremzede öğrenciye Constructor Üniversitesi'nde burs - Son Dakika Magazin Haberleri
MAGAZİN Haluk Levent'ten yeni bir girişim
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, yıldız futbolcunun taklidini yaptı! Arda Turan'dan cevap gecikmedi!
MAGAZİN Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, yıldız futbolcunun ...
Nefise Karatay'a hakaret suçundan hapis cezası
MAGAZİN Hakaret suçundan hapis cezası
Enis Arıkan: Ezgi'yi gölgede bırakmak için nikâhta... - Son dakika magazin haberleri
MAGAZİN "Gelini gölgede bırakmak için nikâhta..."
Zeki Demirkubuz'un 'Hayat' sergisi sanatseverlerle buluştu - Magazin haberleri
MAGAZİN 'Hayat' sanatseverlerle buluştu
'Sultan' sürprizi
MAGAZİN 'Sultan' sürprizi
Salma Hayek'ten, Adriana Lima'ya ünlülerin güzellik hileleri ve taktikleri!
MAGAZİN Salma Hayek'ten, Adriana Lima'ya ünlülerin güzellik ...
Jülide Alasya'dan Zeki Alasya'ya: Gönlümde yaşamaya devam ediyorsun - Magazin haberleri
MAGAZİN "Gönlümde yaşamaya devam ediyorsun"
Didem Balçın: Seninle her şeye varım - Magazin haberleri
MAGAZİN "Seninle her şeye varım"
Hande Erçel'den göz kamaştıran pozlar! Ünlü oyuncu beğeni rekorları kırdı! - Magazin haberleri
MAGAZİN Hande Erçel'den göz kamaştıran pozlar!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.