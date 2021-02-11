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Air Namibia borçlarını ödeyemeyince tüm operasyonları durdurdu

Güney Afrika ülkelerinden Namibya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Air Namibia ödeyemediği borçları yüzünden tüm operasyonlarını durdurdu.

Air Namibia borçlarını ödeyemeyince tüm operasyonları durdurdu
AA

Güney Afrika ülkelerinden Namibya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Air Namibia ödeyemediği borçları yüzünden tüm operasyonlarını durdurdu.

New Era gazetesinin haberine göre, uzun süredir mali kriz içerisinde olan ve Belçikalı Challenge Hava Yolları'na borçlarını ödeyemeyen şirket bugünden itibaren tüm uçuşları sonlandırdı.

Rezervasyonlar iptal edilirken, ileri tarihli biletleri olanlara da geri ödeme yapılması kararlaştırıldı.

Şirkette çalışan yaklaşık 600 kişinin işsiz kalacağı öğrenilirken, hükümetin şirketin gönüllü tasfiyesine onay verdiği belirtildi.

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