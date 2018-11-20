Hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların kozlarını paylaştığı Red Bull Air Race’te sezonun en iyi pilotu son yarışta belli oldu. 17-18 Kasım’da ABD’nin Fort Worth kentinde gerçekleştirilen ve adeta nefesleri kesen yarışa damgasını vuran Martin Sonka sezonu da şampiyon olarak tamamladı.
Yaklaşık 20 bin kişinin takip ettiği yarış sonunda büyük sevinç yaşayan Çek pilot, 80 puan toplayarak Air Race kariyerindeki ilk şampiyonluğunu tattı. Fort Worth’ta ikinci gelen Avustralyalı Matt Hall 75 puanla sezonu ikinci sırada tamamladı. Üçüncü ise 73 puanla ABD’li pilot Michael Goulian oldu. Geçen yılın şampiyonu Japon Yoshihide Muroya ise büyük bir hayal kırıklığıyla sezonu beşinci sırada bitirdi.
Şampiyon Sonka, "Geçen seneden farklı bir hikâye yaşandı ve kariyerimin en büyük başarısını yakaladım. Çok güzel bir yarış oldu. Herkesin özellikle de Çek taraftarların çok beğendiğini düşünüyorum. Spor hayatımda daha mutlu bir an yaşadığımı hatırlamıyorum" açıklamasını yaparken Matt Hall ise "Bu sezon Air Race'te dört kez podyum gördüm ama şampiyon olmamak sinir bozucu" ifadesini kullandı.
Sezonu podyumun üçüncü basamağında tamamlayan Goulian da "Ekibim için harika bir yıl oldu. Gelecek sene daha güçlü geleceğiz" dedi.
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