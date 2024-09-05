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        Airbnb'ye bir yasak daha yolda

        Avrupa'da aşırı turist sorununa çözüm amaçlı yapılan Airbnb kısıtlamalarına turistik kent Brugge de katıldı. Brugge kenti, Airbnb uygulamasına kısıtlama getirmek üzere çalışmalara başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 17:05 Güncelleme: 05.09.2024 - 17:05
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        Airbnb'ye bir yasak daha yolda
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        Avrupa'da aşırı turist sorununa karşı getirilen Airbnb kısıtlamalarına bir yenisi eklendi. Belçika'da bulunan turistik kentlerden Brugge, kısa süreli konaklama platformu "Airbnb"nin yeni tesisler açmasını yasaklamayı planlıyor.

        UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve Orta Çağ'dan kalan mimarisi ve kanallarıyla Avrupa'nın en turistik şehirlerinden Brugge, "aşırı turizm"le mücadele için Airbnb'ye bazı yasaklar getirmeye hazırlanıyor.

        Ulusal basında yer alan haberlere göre Brugge Belediyesi, yerel halkın turist fazlalığından duyduğu rahatsızlık nedeniyle yaygın kısa süreli konaklama ayarlama platformu Airbnb'nin mevcut tesislerine yenilerinin eklenmesine izin verilmemesi yönünde karar aldı.

        Belçika'nın Batı Flandre bölgesinin başkenti konumundaki Brugge'ün turizm ofisinden alınan bilgiye göre, 2023'te 120 bin nüfuslu kenti günde ortalama 27 bin 500 turist ziyaret etti.

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        #belçika
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