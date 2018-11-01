Airbus helikopterlerin Türkiye distribütörü SBAIR oldu

Airbus ürünlerinin Türkiye Distribütörü olan SBAIR, havacılıktaki tecrübesini AIRBUS ile birleştirdi. Emniyetli uçuş, uygun helikopter seçimi ve satın alım sonrası sürekli müşteri desteği ile öne çıkmayı planlayan SBAIR, Airbus kullanıcılarına yerinde bakım, teknik ve gereğinde operasyonel destek de verecek.

SBAIR, hali hazırdaki ve potansiyel helikopter kullanıcılarına, satın alım öncesinde; rota analizleri, performans hesapları ve uçuş maliyetleri konusunda bilgi vererek doğru helikopter tipi seçimi konusunda da destek oluyor.

“SBAIR’in amacı sektördeki pastayı bölüşmek değil, pazarı büyütmek!”

Airbus’ın Türkiye pazarındaki temsilcisi SBAIR‘in kurucularından Mehmet Yüksel Hocaoğlu, Airbus Helikopterlerini Türkiye’de temsil etmenin yanı sıra ürünlerin satışını yapmak, satış sonrası bakım, yedek parça satışı, eğitim ve üretici-müşteri ilişkilerini düzenlemenin ilk hedefleri olduğunu belirtti.

Hocaoğlu, “Gelecekte helikopter operasyonlarını çeşitlendirmek, helitaxi, aerial work operasyonlarını yürüterek hatta sayıca yetersiz olan heliport sayısını artırarak sektörün pazar payını artıracağız” dedi.

Airbus, HCARE konsepti altında uçuş emniyeti, helikopterlerin uçuşa müsaitliği, maliyet kontrolü ve beklenmedik sorunlara müdahale konusunda da bir paket çözüm sunacak

Airbus helikopterlerinin tescilli ürünü e-ticaret müşteri servis portalı olan Keycopter ile müşteriler kendi hesaplarına online ulaşabiliyor ve parça siparişinden fiyat teklifi almaya, stok seviyelerine bakmaya kadar çeşitli hizmeti online ortamda alabiliyorlar.

Bununla birlikte, 13 Kasım'da Les Ottomans Hotel'de, "Türkiye'de İş Havacılığı ve Helikopter Kullanımının Geleceği"ni konuşmak üzere, SBAIR ve AIRBUS bir medya lansmanı düzenleyecek.

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