Airdrie Utd. - Livingston maçı istatistikleri

İskoçya Lig Kupası Grup F heyecanı devam ediyor. Airdrie Utd., 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü Livingston takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Airdrie Utd. son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Livingston, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 154 kodlu maçı oynayanlar; Airdrie Utd. galibiyet oranı 5.00, beraberlik oranı 4.30, Livingston galibiyet oranı 1.30. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Airdrie Utd. son hafta oynanan Queen`s Park maçında 3-2 kazandı.

Livingston ise Albion Rovers karşılaşmasında 0-2 kazandı.